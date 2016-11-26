Выставку с привкусом политических манифестаций покажут в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В столичной 32Vozdvizhenka ARTS HOUSE состоялось открытие выставки "В темноте" кураторской группы "Худсовет", участники которой размышляют над политическими событиями, происходящими в Украине на протяжении последних 30 лет, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Работы этого проекта напоминают определенные политические манифестации. Художники использовали для их создания активистский инструментарий, но они не ставили перед собой четких задач, требующих быстрых решений ", - рассказала одна из кураторов выставки Лада Наконечная.
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Отмечается, что в рамках выставки покажут документации перформансов и акций, которые проводили в Украине, фото и инсталляции, среди которых - работа "Мавзолей для президента", созданная в 1994 году художественным объединением "Фонд Мазоха".
По словам куратора, большинство работ этого проекта нелегко объяснить: "Чтобы их понять, надо настраивать свои чувства, находить новые способы восприятия реальности".
Добавим, что в мае этого года выставка "В темноте" уже была показана в Вене в культурном центре WUK Kunsthalle Exnergasse в рамках Биеннале современного искусства "Киевская школа", а экспозицию в Киеве дополнили несколькими работами.