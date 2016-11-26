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Выставку с привкусом политических манифестаций покажут в Киеве

Киев • УНН

 • 8509 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В столичной 32Vozdvizhenka ARTS HOUSE состоялось открытие выставки "В темноте" кураторской группы "Худсовет", участники которой размышляют над политическими событиями, происходящими в Украине на протяжении последних 30 лет, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Выставку с привкусом политических манифестаций покажут в Киеве

"Работы этого проекта напоминают определенные политические манифестации. Художники использовали для их создания активистский инструментарий, но они не ставили перед собой четких задач, требующих быстрых решений ", - рассказала одна из кураторов выставки Лада Наконечная.

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Отмечается, что в рамках выставки покажут документации перформансов и акций, которые проводили в Украине, фото и инсталляции, среди которых - работа "Мавзолей для президента", созданная в 1994 году художественным объединением "Фонд Мазоха".

По словам куратора, большинство работ этого проекта нелегко объяснить: "Чтобы их понять, надо настраивать свои чувства, находить новые способы восприятия реальности".

Добавим, что в мае этого года выставка "В темноте" уже была показана в Вене в культурном центре WUK Kunsthalle Exnergasse в рамках Биеннале современного искусства "Киевская школа", а экспозицию в Киеве дополнили несколькими работами.

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