Виставку з присмаком політичних маніфестацій покажуть в Києві

“Роботи цього проекту нагадують певні політичні маніфестації. Художники використали для їх створення активістський інструментарій, але вони не ставили перед собою чітких задач, які потребують швидких вирішень,” — розповіла одна з кураторів виставки Лада Наконечна.

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Зазначається, що в рамках виставки покажуть документації перформансів й акцій, які проводили в Україні, фото й інсталяції, серед яких — робота “Мавзолей для Президента”, створена 1994 року мистецьким об’єднанням “Фонд Мазоха”.

За словами кураторки, більшість робіт цього проекту нелегко пояснити: “Щоб їх зрозуміти, треба налаштовувати свої чуття, знаходити нові способи сприйняття реальності”.

Додамо, що у травні цього року виставка “У темряву” вже була показана у Відні в культурному центрі WUK Kunsthalle Exnergasse в рамках Бієнале сучасного мистецтва “Київська школа”, а експозицію в Києві доповнили кількома роботами.