Выставку дидухов открыли в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 9 января. УНН. В холле Винницкого городского совета представлена выставка "На счастье, на добро!" В экспозицию входят 19 дидухов, которые были сплетены в разных районах области, передает корреспондент УНН-Центр .
Обрядовые снопы, аутентичный символ праздника Рождества, собранные мастерами народного искусства, еще в прошлом году, а на День Независимости Украины соломенные дидухи подарили Виннице.
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В городском совете все дидухи расставлены вокруг новогодней елки. В центре экспозиции поставили праздничный сноп, изготовленный в Виннице, именно он характерен для Винницкого района.