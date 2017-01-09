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Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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12 марта, 14:19 • 122439 просмотра

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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 153750 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 151988 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 155168 просмотра
Актуальное
Выставку дидухов открыли в Виннице

Выставку дидухов открыли в Виннице

Киев • УНН

 • 8406 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 9 января. УНН. В холле Винницкого городского совета представлена выставка "На счастье, на добро!" В экспозицию входят 19 дидухов, которые были сплетены в разных районах области, передает корреспондент УНН-Центр .

Обрядовые снопы, аутентичный символ праздника Рождества, собранные мастерами народного искусства, еще в прошлом году, а на День Независимости Украины соломенные дидухи подарили Виннице.

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В городском совете все дидухи расставлены вокруг новогодней елки. В центре экспозиции поставили праздничный сноп, изготовленный в Виннице, именно он характерен для Винницкого района.

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