Виставку дідухів відкрили у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 9 січня. УНН. У холі Вінницької міської ради презентовано виставку “На щастя, на добро!” До експозиції входять 19 дідухів, які були сплетені у різних районах області, передає кореспондент УНН-Центр.
Обрядові снопи, автентичний символ свята Різдва, зібрані майстрами народного мистецтва, ще торік, а на День Незалежності України солом'яні дідухи подарували Вінниці.
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У міській раді усі дідухи розставлені навколо новорічної ялинки. У центрі експозиції поставили святковий сніп, виготовлений у Вінниці, саме він характерний для Вінницького району.