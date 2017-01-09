Виставку дідухів відкрили у Вінниці

Обрядові снопи, автентичний символ свята Різдва, зібрані майстрами народного мистецтва, ще торік, а на День Незалежності України солом'яні дідухи подарували Вінниці.

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У міській раді усі дідухи розставлені навколо новорічної ялинки. У центрі експозиції поставили святковий сніп, виготовлений у Вінниці, саме він характерний для Вінницького району.