Высокопоставленные чиновники завтра посетят Хмельницкий
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 мая. УНН. Завтра, 27 мая, в Хмельницком ожидают визит украинских чиновников. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко и заместитель Главы Администрации Президента Валерий Кондратюк примут участие в торжественных мероприятиях, сообщает коеспондент УНН.
В частности, украинские чиновники посетят 17-й новый сервисный центр МВД в Хмельницком, посетят 25-й выпуск офицеров — пограничников Национальной академии Госпогранслужбы Украины Б.Хмельницкого.
Кроме этого, 27 мая состоится торжественное вручение 36 квартир пограничникам.
Напомним, 26 мая Президент в Одессе пришел на свадьбу воина АТО .