Високопосадовці завтра завітають до Хмельницького
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 травня. УНН. Завтра, 27 травня, у Хмельницькому очікують на візит українських високопосадовців. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко та заступник Голови Адміністрації Президента Валерій Кондратюк братимуть участь в урочистих заходах, повідомляє коеспондент УНН.
Зокрема, українські посадовці відвідають 17-й новий сервісний Центр МВС у Хмельницькому, завітають на 25-й випуск офіцерів — прикордонників Національної академії держприкордонслужби України ім.Б.Хмельницького.
Окрім цього , 27 травня відбудеться урочисте вручення 36 квартир прикордонникам.
Нагадаємо, 26 травня Президент в Одесі прийшов на весілля воїна АТО.