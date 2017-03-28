Восемь нардепов не посетили ни одного заседания ВР в марте - КИУ

“Март оказался насыщенным месяцем в работе парламента. За это время состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на котором было принято почти полсотни различных законодательных актов. Среди прочего парламент принял закон, который разблокирует выборы в объединенных общинах из разных районов. Несмотря на это, на рабочем месте как правило находился лишь 331 народный депутат из 423, а 8 депутатов вообще пропустили все заседания Рады. Это не способствует доверию избирателей ни к таким лицам, ни к парламенту в целом”, — подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что среди нардепов-прогульщиков Семен Семенченко и Тарас Пастух с “Самопомочи”, Евгений Бакулин с “Оппозиционного блока”, Вячеслав Богуслаев из группы “Воля народа”, а также внефракционные Евгений Мураев и Дмитрий Ярош.

Не ходили на заседания Совета также Сергей Клюев и Александр Онищенко, разыскиваемых украинская власть.

Как сообщал УНН, в ОПОРЕ назвали депутата, больше голосовал “за” в VIII созыве.