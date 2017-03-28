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Вісім нардепів не відвідали жодного засідання ВР у березні — КВУ

Київ • УНН

 • 13277 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Вісім народних депутатів не відвідали жодного засідання Верховної Ради у березні, передає УНН з посиланням на прес-службу Комітету виборців України.

“Березень виявився насиченим місяцем в роботі парламенту. За цей час відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких було прийнято майже півсотні різних законодавчих актів. Серед іншого парламент прийняв закон, який розблоковує вибори у об’єднаних громадах з різних районів. Попри це, на робочому місці як правило перебували лише 331 народний депутат із 423, а 8 депутатів взагалі пропустили всі засідання Ради. Це не сприяє довірі виборців ані до таких осіб, ані до парламенту в цілому”, — підкреслив голова КВУ Олексій Кошель.

Зазначається, що серед нардепів-прогульників Семен Семенченко і Тарас Пастух із “Самопомочі”, Євген Бакулін із “Опозиційного блоку”, Вячеслав Богуслаєв з групи “Воля Народу”, а також позафракційні Євгеній Мураєв та Дмитро Ярош.

Не ходили на засідання Ради також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.

Як повідомляв УНН, в ОПОРІ назвали депутата, який найбільше голосував “за” у VIII скликанні.

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