Вісім нардепів не відвідали жодного засідання ВР у березні — КВУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Вісім народних депутатів не відвідали жодного засідання Верховної Ради у березні, передає УНН з посиланням на прес-службу Комітету виборців України.
“Березень виявився насиченим місяцем в роботі парламенту. За цей час відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких було прийнято майже півсотні різних законодавчих актів. Серед іншого парламент прийняв закон, який розблоковує вибори у об’єднаних громадах з різних районів. Попри це, на робочому місці як правило перебували лише 331 народний депутат із 423, а 8 депутатів взагалі пропустили всі засідання Ради. Це не сприяє довірі виборців ані до таких осіб, ані до парламенту в цілому”, — підкреслив голова КВУ Олексій Кошель.
Зазначається, що серед нардепів-прогульників Семен Семенченко і Тарас Пастух із “Самопомочі”, Євген Бакулін із “Опозиційного блоку”, Вячеслав Богуслаєв з групи “Воля Народу”, а також позафракційні Євгеній Мураєв та Дмитро Ярош.
Не ходили на засідання Ради також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.
Як повідомляв УНН, в ОПОРІ назвали депутата, який найбільше голосував “за” у VIII скликанні.