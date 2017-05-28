Восемь жителей Красногоровки получили ранения и травмы в результате обстрела - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Боевики из 06.35 и до 9.00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы", - говорится в сообщении.
Как сообщила наблюдательный группа украинской стороны СЦКК во время обстрела населенного пункта Красногоровка враг применил реактива систему залпового огня.
В штабе Ато отметили, что на месте происшествия обнаружили останки более десятка реактивных снарядов.
Кроме того, установлено нанесение существенного вреда инфраструктуре населенного пункта. Поврежден автомобиль скорой помощи, три частные транспортные средства.
Сейчас информация уточняется.
Напомним, спасателям удалось локализовать пожар в школе Красногоровки, после утреннего обстрела.