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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Вісім мешканців Красногорівки отримали поранення та травми через обстріл - штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прес-центр штабу АТО, передає УНН.

Вісім мешканців Красногорівки отримали поранення та травми через обстріл - штаб АТО

“Вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомила спостережна група української сторони СЦКК під час обстрілу населеного пункту Красногорівка ворог застосував реактиву систему залпового вогню.

У штабі Ато зазначили, що на місці події виявили рештки більше десятка реактивних снарядів.

Крім того, встановлено нанесення суттєвої шкоди інфраструктурі населеного пункту. Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, три приватні транспортні засоби.

Наразі інформація уточнюється.

Нагадаємо, рятувальникам вдалося локалізували пожежу в школі Красногорівки, після ранкового обстрілу.

Українські Національні Новини

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