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Вышел трейлер к фильму "Дом "Слово". Бесконечный роман" о писателях "расстрелянного возрождения"
Презентован трейлер украинского художественного фильма "Дом Слова. Бесконечный роман" о драматической истории украинских писателей времен "расстрелянного возрождения" 1927 года, который выйдет на экраны национальных кинотеатров 9 мая.
Среди незаконно задержанных рф граждан Украины больные, уязвимые группы и сотрудники ОБСЕ - представитель по правам человека
Украина верифицировала около 1 600 человек, среди которых больные, представители уязвимых групп и сотрудники ОБСЕ, которые были незаконно задержаны и осуждены Россией.
ООН предупреждает, что 2024 год может быть рекордно жарким
В 2023 году глобальная температура, уровень парниковых газов, потепление океана, повышение уровня моря и отступление ледников достигли рекордных показателей, но 2024 год может быть еще жарче, согласно докладу ООН.
АРМА объявило конкурс на отбор продавца для арестованной яхты Медведчука
Впервые в истории Украины АРМА объявило тендер на продажу арестованного актива, находящегося за рубежом, - яхты Royal Romance, принадлежащей соратнику Виктора Медведчука, которая сейчас находится в порту Трогир, Хорватия.
Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы
Двух предателей, которые воевали против украинских войск под Авдеевкой, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.
ЕС подчеркнул решимость продолжить поддержку энергетического сектора Украины
ЕС подчеркнул свою приверженность продолжению поддержки энергетического сектора Украины путем предоставления необходимых энергетических товаров и оборудования, содействия энергоэффективности и ускорения развертывания возобновляемых источников энергии.
Совет ассоциации подчеркнул важность укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС
Совет ассоциации между Украиной и ЕС отметил укрепление "дорог солидарности" для импорта/экспорта украинских товаров и улучшение сообщения между Украиной и ЕС.
"Каждая нация имеет значение": Зеленский выступил на третьем Саммите за демократию
Зеленский опроверг российские заявления о "великих державах" и подчеркнул важность каждой нации, пригласив все страны присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, чтобы положить конец войне России на условиях Украины и установить международный порядок, основанный на правилах.
россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки Украины для ракетных обстрелов - Минобороны
россия использует спутниковые снимки западных компаний для нанесения ударов по Украине, а Министерство обороны готовит шаги по противодействию использованию россией космической разведки в войне против Украины.
Шмыгаль рассказал, когда по мнению Украины должны состояться переговоры о вступлении в ЕС
Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС до конца июня, сначала договорившись об открытии трех разделов, связанных с сельским хозяйством, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.