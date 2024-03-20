Вышел трейлер к фильму "Дом "Слово". Бесконечный роман" о писателях "расстрелянного возрождения"

20 марта официально презентовали трейлер к украинскому художественному фильму "Дом "Слово". Бесконечный роман", посвященный истории украинских писателей эпохи "расстрелянного возрождения". Этот фильм выйдет в национальный кинопрокат 9 мая. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино, передает УНН.

Детали

Презентация официального трейлера к художественному фильму "Дом "Слово". Бесконечный роман" режиссера Тараса Томенко состоялась Украинском кризисном медиа-центре.

Согласно данным Госкино этот фильм рассказывает драматическую историю украинских писателей эпохи "расстрелянного возрождения", события которого разворачиваются в 1927 году.

"По приказу Сталина в Харькове построен кооперативный дом "Слово". Выдающихся украинских писателей заселяют в комфортные квартиры. Все они стали участниками эксперимента, направленного на выведение нового типа советского писателя и тотальный контроль за процессом творчества с целью создания единого художественного метода социалистического реализма и не каждый из писателей соглашается воспевать культ Сталина. Неожиданно для жителей дома "Слово" к ним подселяют никому не известного молодого писателя Владимира Акимова. Кто он? Никто не знает. С его появлением в доме "Слово" начинают разворачиваться странные события, о чем до сих пор молчат его стены. - рассказали в Госкино.

Главные роли в фильме сыграли: Дмитрий Олейник, Вячеслав Довженко, Нина Набока и Марина Кошкина. А продюсерами картины выступили - Юлия Чернявская, Олег Щербина, Филипп Ильенко и Ростислав Мартынюк.

Производство фильма осуществила компания Fresh Production Group при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Международного благотворительного фонда "Солидарность". Кинотеатральным дистрибьютором фильма стала компания B&H. - добавили в агентстве.

В национальный кинопрокат кино выйдет 9 мая.

Напомним

Организаторы фестиваля "российского фильма" в Париже включили в программу культовый украинский фильм "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, что побудило украинских дипломатов обратиться к французским властям по поводу этого вопиющего случая.