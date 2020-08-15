Вирус не отступает: в Киеве за сутки еще 232 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киеве на утро 15 августа зафиксировано уже 10 392 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 232, в том числе 5 - у медиков. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Вирус, к сожалению, не отступает. Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 жителей Киева. 16 из них - дети. Один случай - летальный", - сообщил Кличко.
По его словам, на сегодня в столице уже 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего в столице коронавирус унес жизни 151 человека.
Среди новых заболевших, по данным мэра Киева, 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 6 девушек от 3 до 15 лет и 10 ребят от 8 до 17 лет.
"Заболели в том числе и 5 медиков", - добавил Кличко.
В больницы столицы госпитализировали еще 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Также за минувшие сутки в Киеве выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3 373 жителя Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 40. В Днепровском - 34. И в Дарницком районе - 33 случая", - отметил городской голова.
"Киев уже находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, по решению правительства, начнут действовать с понедельника, 17 августа", - напомнил также он.
Напомним, в Украине уже 89,7 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд - 1847.