Вирус не отступает: в Киеве за сутки еще 232 случая COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90230 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103375 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128966 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108615 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128774 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101595 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102356 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104097 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101977 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Вирус не отступает: в Киеве за сутки еще 232 случая COVID-19

Вирус не отступает: в Киеве за сутки еще 232 случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22762 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киеве на утро 15 августа зафиксировано уже 10 392 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 232, в том числе 5 - у медиков. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Вирус, к сожалению, не отступает. Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 жителей Киева. 16 из них - дети. Один случай - летальный", - сообщил Кличко.

По его словам, на сегодня в столице уже 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего в столице коронавирус унес жизни 151 человека.

Среди новых заболевших, по данным мэра Киева, 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 6 девушек от 3 до 15 лет и 10 ребят от 8 до 17 лет.

"Заболели в том числе и 5 медиков", - добавил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали еще 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Также за минувшие сутки в Киеве выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3 373 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 40. В Днепровском - 34. И в Дарницком районе - 33 случая", - отметил городской голова.

"Киев уже находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, по решению правительства, начнут действовать с понедельника, 17 августа", - напомнил также он.

Напомним, в Украине уже 89,7 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд - 1847.

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