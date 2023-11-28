Выросла цена на доллар и евро: сколько стоит валюта

По данным Национального банка Украины со вчерашнего дня несколько выросла цена на доллар и евро, передает УНН.

Детали

По состоянию на сегодня, 28 ноября, официальный курс доллара США на уровне 36,21 гривен. Он подорожал на 17 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем (36,04).

Официальный курс евро составляет 39,65 гривен. Его цена со вчерашнего дня (39,35) выросла на 30 копеек.

Цена на польский злотый составляет 9,1 гривен.

В то же время Минфин сообщает, что в банках средний курс валют составляет 37,25 гривен за покупку доллара и 37,8 за продажу.

Средний банковский курс евро - 40,5 гривен за покупку и 41 гривна за продажу.

А польский злотый - 8,92 за покупку, 9,3 за продажу.

Напомним

В октябре Национальный банк Украины внедрил режим управляемой гибкости обменного курса. Это сделали для усиления устойчивости валютного рынка валютного рынка и экономики в целом.

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