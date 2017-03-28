Производители суррогата на Закарпатье зарабатывали до полумиллиона гривен в сутки - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о разоблачении масштабного производства фальсифицированной водки на Западе страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
По данным министра, правоохранители провели 25 санкционированных обысков цехов, складов, мест сбыта нелегального алкоголя во Львовской и Закарпатской области.
Зарабатывали "теневыми" на производстве суррогата от 100 тыс. до полумиллиона гривен в сутки.
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"5 жителей двух областей организовали цех в Львовской области, а поставляли продукцию в соседние регионы. Суточное производство до 2 тысяч ящиков (!) этого алкогольного зелья. Прибыль, попадал только в кармане организаторов - от 100 тыс. до полумиллиона гривен в сутки, без уплаты каких-либо налогов. О рисках для здоровья людей барыги и не задумывались", - отметил А.Аваков.
Министр добавил, что по итогам обысков у злоумышленников было изъято: 2 тыс. ящиков фальсификата (40 тыс. бутылок), 120 тыс. долларов США, 117 тыс. евро, 600 тыс. гривен, 5 тонн спирта, бесчисленное количество поддельных марок акцизного налога Украины, оборудование для производства алкогольной продукции.
Напомним, как сообщал УНН, в феврале Украина сократила производство легальной водки почти на треть.
Также напомним, правоохранители и контроллеры неэффективно борются с фальсификатом алкоголя через коррупционную составляющую.