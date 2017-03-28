Виробники сурогату на Закарпатті заробляли до півмільйона гривень на добу - А.Аваков

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про викриття масштабного виробництва фальсифікованої горілки на Заході країни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За даними міністра, правоохоронці провели 25 санкціонованих обшуків цехів, складів, місць збуту нелегального алкоголю у Львівській та Закарпатській області.

Заробляли “тіньовими” на виробництві сурогату від 100 тисяч до півмільйона гривень на добу.

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“5 жителів двох областей організували цех у Львівській області, а поставляли продукцію в сусідні регіони. Добове виробництво до 2 тисяч ящиків (!) цього алкогольного зілля. Прибуток, який потрапляв тільки в кишені організаторів, — від 100 тисяч до півмільйона гривень на добу, без сплати будь-яких податків. Про ризики для здоров’я людей бариги і не замислювалися”, — зазначив А.Аваков.

Міністр додав, що за підсумками обшуків у зловмисників було вилучено: 2 тисячі ящиків фальсифікату (40 тисяч пляшок), 120 тисяч доларів США, 117 тисяч євро, 600 тисяч гривень, 5 тонн спирту, незліченну кількість підроблених марок акцизного податку України, обладнання для виробництва алкогольної продукції.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у лютому Україна скоротила виробництво легальної горілки майже на третину.

Також нагадаємо, правоохоронці та контролери неефективно борються з фальсифікатом алкоголю через корупційну складову.

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