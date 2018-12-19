Решающий пенальти Зинченко вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка английской лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Футболист сборной Украины Александр Зинченко провел поединок четвертьфинала Кубка английской лиги в составе "Манчестер Сити", передает корреспондент.
В выездной встрече с другим представителем АПЛ "Лестером" коллектив Гвардиолы открыл счет еще на 14 минуте благодаря Кевину де Брюйне и долгое время держали преимущество. Однако на 73 минуте Олбрайтон выровнял положение и перевел поединок в серии пенальти.
В серии 11-метровых за "Лестер" забил только Магуайр. За "горожан" отличился Гюндоган, Габриэль Жезус, а решающий мяч забил наш земляк Зинченко.
Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" восемь поединков, в которых отметился одной голевой передачей.