Вирішальний пенальті Зінченка вивів "Манчестер Сіті" у півфінал Кубку англійської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Футболіст збірної України Олександр Зінченко провів поєдинок чвертьфіналу Кубку англійської ліги у складі "Манчестер Сіті", передає кореспондент УНН.
У виїзній зустрічі з іншим представником АПЛ "Лестером" колектив Гвардіоли відкрив рахунок ще на 14 хвилині завдяки Кевіна Де Брюйне і довгий час тримали перевагу. Однак на 73 хвилині Олбрайтон вирівняв становище і перевів поєдинок до серії пенальті.
У серії 11-метрових за "Лестер" забив тільки Магуайр. За "міщан" відзначився Гюндоган, Габріель Жезус, а вирішальний м'яч забив наш земляк Зінченко.
Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів у складі "Манчестер Сіті" вісім поєдинків, в яких відзначився однією гольовою передачею.