Virgin Galactic вновь открыла продажу билетов на космические полеты. Акции компании взлетели

Детали

Раньше покупать новые билеты могли только люди, которые внесли залог, чтобы попасть в список ожидания, но сейчас продажи вновь открыты для всех.

"Мы планируем привлечь наших первых 1000 клиентов до начала коммерческого обслуживания в конце этого года, что обеспечит невероятно прочную основу, когда мы начнем регулярные операции и расширим наш парк", - заявил генеральный директор Майкл Колглазиер.

Основанная в 2004 году компания Virgin Galactic надеется развить успех широкомасштабной тестовой миссии, с тех пор как в июле прошлого года, в ходе которой Брэнсон на несколько дней опередил основателя Blue Origin Джеффа Безоса, в космической гонке миллиардеров.

Но с тех пор Virgin не выполняла полеты. В октябре компания объявила, что вступает в "период совершенствования" для повышения безопасности своего флота и перенесла запланированный испытательный полет с итальянскими ВВС на этот год. Акции Virgin Galactic упали на 66% с октября.

Его цель — привлечь первых платных индивидуальных клиентов до конца 2022 года — отстает от конкурентов в секторе космического туризма, что зарождается, — Blue Origin и SpaceX Илона Маска, которые уже летают с коммерческими пассажирами.

Дополнения

Суборбитальные ракеты Blue Origin уже совершили три пилотируемых полета с клиентами и гостями, хотя считается, что их цена значительно выше.

Частные компании Blue Origin и SpaceX не раскрывают точную стоимость билетов, в отличие от публичной компании Virgin Galactic.

Космические полеты Virgin стартуют с космодрома Америка в Нью-Мексико.

Общее время в пути составляет 90 минут, при этом пассажиры испытывают несколько минут невесомости в кабине космического самолета, откуда они могут наблюдать за Землей через 17 иллюминаторов.

По состоянию на ноябрь прошлого года компания заявила, что продала 700 билетов. Текущий тариф, включающий депозит в размере 150 000 долларов США, намного превышает сумму в размере 200 000-250 000 долларов США, оплаченную некоторыми 600 клиентами, что ожидали, с 2005 по 2014 год.