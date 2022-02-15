Virgin Galactic знову відкрила продаж квитків на космічні польоти. Акції компанії злетіли

Деталі

Раніше купувати нові квитки могли лише люди, які внесли заставу, щоб потрапити до списку очікування, але тепер продажі знову відкриті для всіх.

"Ми плануємо залучити наших перших 1000 клієнтів до початку комерційного обслуговування наприкінці цього року, що забезпечить неймовірно міцну основу, коли ми почнемо регулярні операції та розширимо наш парк", - заявив генеральний директор Майкл Колглазієр.

Заснована в 2004 році компанія Virgin Galactic сподівається розвинути успіх широкомасштабної тестової місії, відтоді як в липні минулого року, в ході якої Бренсон на кілька днів випередив засновника Blue Origin Джеффа Безоса в космічній гонці мільярдерів.

Але з того часу Virgin не виконувала польоти. У жовтні компанія оголосила, що вступає в "період удосконалення" для підвищення безпеки свого флоту і перенесла запланований випробувальний політ з італійськими ВПС на цей рік. Акції Virgin Galactic впали на 66% із жовтня.

Його мета — залучити перших платних індивідуальних клієнтів до кінця 2022 року — відстає від конкурентів у секторі космічного туризму, що зароджується, — Blue Origin і SpaceX Ілона Маска, — які вже літають з комерційними пасажирами.

Доповнення

Суборбітальні ракети Blue Origin вже здійснили три пілотовані польоти з клієнтами та гостями, хоча вважається, що їхня ціна значно вища.

Приватні компанії Blue Origin та SpaceX не розкривають точну вартість квитків, на відміну від публічної компанії Virgin Galactic.

Космічні польоти Virgin стартують із космодрому Америка у Нью-Мексико.

Загальний час у дорозі становить 90 хвилин, при цьому пасажири випробовують кілька хвилин невагомості в кабіні космічного літака, звідки вони також можуть спостерігати за Землею через 17 ілюмінаторів.

Станом на листопад минулого року компанія заявила, що продала 700 квитків. Поточний тариф, що включає депозит у розмірі 150 000 доларів США, набагато перевищує суму в розмірі 200 000–250 000 доларів США, сплачену деякими 600 клієнтами, що очікували, з 2005 по 2014 рік.