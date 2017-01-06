Выплата пенсии на следующий период может быть задержана
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Сервер Пенсионного фонда Украины перестал работать. Поэтому выплата пенсии на следующий период может быть задержана до исправления технической неполадки, передает УНН со ссылкой на КримSOS .
6 января 2017 года заявители сообщили юристам КримSOS, что по техническим причинам перестал работать сервер данных Пенсионного фонда Украины.
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На горячей линии Пенсионного фонда Украины сказали, что проблема охватывает всю Украину.
Отметим, что на практике проблема с сервером не должна коснуться граждан. Как и раньше, можно подать документы для получения или перерасчета пенсии. Но выплата пенсии на следующий период может быть задержана до исправления технической неполадки.