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Выплата пенсии на следующий период может быть задержана

Выплата пенсии на следующий период может быть задержана

Киев • УНН

 • 26118 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Сервер Пенсионного фонда Украины перестал работать. Поэтому выплата пенсии на следующий период может быть задержана до исправления технической неполадки, передает УНН со ссылкой на КримSOS .

6 января 2017 года заявители сообщили юристам КримSOS, что по техническим причинам перестал работать сервер данных Пенсионного фонда Украины.

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На горячей линии Пенсионного фонда Украины сказали, что проблема охватывает всю Украину.

Отметим, что на практике проблема с сервером не должна коснуться граждан. Как и раньше, можно подать документы для получения или перерасчета пенсии. Но выплата пенсии на следующий период может быть задержана до исправления технической неполадки.

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