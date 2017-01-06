Виплата пенсії на наступний період може бути затримана
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Сервер Пенсійного фонду України перестав працювати. Через це виплата пенсії на наступний період може бути затримана до виправлення технічної неполадки, передає УНН з посиланням на КримSOS.
6 січня 2017 року заявники повідомили юристам КримSOS, що з технічних причин перестав працювати сервер з даними Пенсійного фонду України.
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На гарячій лінії Пенсійного фонду України сказали, що проблема охоплює всю Україну.
Зазначимо, що на практиці проблема з сервером не повинна торкнутися громадян. Як і раніше, можна подати документи для отримання або перерахунку пенсії. Але виплата пенсії на наступний період може бути затримана до виправлення технічної неполадки.