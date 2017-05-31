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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Случай заболевания ботулизмом подтвержден в Херсонской области

Киев • УНН

 • 7952 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Случай ботулизма у женщины 1986 года рождения, вероятно, связанный с вяленой рыбой ООО "Чудо-Юдо" г. Светловодск Кировоградской области, лабораторно подтвержден в Херсонской области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Случай заболевания ботулизмом подтвержден в Херсонской области

"30.05.2017 года получена оперативная информация от Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области по регистрации еще одного лабораторно подтвержденного случая ботулизма у женщины 1986 года рождения, который также, вероятно, связан с употреблением рыбы данного производителя (ООО" Чудо-Юдо "города Светловодск Кировоградской области - ред.)", - говорится в сообщении.

По словам мужа пострадавшей, 23 мая 2017 года супруги приобрели карася вяленого в супермаркете "Фреш" в г. Херсон. На следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, утром 26 мая каретой скорой помощи она была госпитализирована в больницу. На сегодня пострадавшая продолжает лечение в реанимационном отделении.

30 мая 2017 года управлением Госпродпотребслужбы в г. Херсон через уполномоченных врачей ветеринарной медицины, осуществляющих государственный контроль на предприятиях торговой сети города, было сообщено операторам рынка о случаях заболевания ботулизмом в г. Киев и г. Херсон, связанных с употреблением в пищу рыбы, приобретенной в супермаркетах.

По инициативе управления Госпродпотребслужбы в г. Херсон вся продукция снята с реализации и помещена на ответственное хранение.

Как сообщал УНН 30 мая, смерть от ботулизма зафиксировали в Киеве.

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