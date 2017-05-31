Випадок захворювання на ботулізм зафіксували на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Випадок ботулізму в жінки 1986 року народження, ймовірно, пов'язаний з в’яленою рибою ТОВ “ЧУДО-ЮДО” м. Світловодськ Кіровоградської області, лабораторно підтверджений у Херсонській області. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"30.05.2017 року отримано оперативну інформацію від Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області щодо реєстрації ще одного лабораторно підтвердженого випадку ботулізму в жінки 1986 року народження, який також ймовірно пов’язаний із вживанням риби даного виробника (ТОВ “ЧУДО-ЮДО” міста Світловодськ Кіровоградської області - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Зі слів чоловіка постраждалої 23 травня 2017 року подружжя придбало карася в’яленого у супермаркеті “Фреш” у м. Херсон. На наступний день стан здоров’я жінки погіршився, зранку 26 травня каретою швидкої допомоги вона була госпіталізована до лікарні. На сьогодні постраждала продовжує лікування в реанімаційному відділені.
30 травня 2017 року управлінням Держпродспоживслужби в м. Херсон через уповноважених лікарів ветеринарної медицини, які здійснюють державний контроль на підприємствах торговельної мережі міста, було повідомлено операторів ринку про випадки захворювання на ботулізм у м. Київ та м. Херсон, пов’язані з вживанням у їжу риби, придбаної у супермаркетах.
За ініціативи Управління Держпродспоживслужби в м. Херсон вся продукція знята з реалізації та поміщена на відповідальне зберігання.
Як повідомляв УНН 30 травня, смерть від ботулізму зафіксували в Києві.