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Случаи АЧС зафиксировали в Луганской области

Случаи АЧС зафиксировали в Луганской области

Киев • УНН

 • 6805 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области зарегистрировали случаи гибели свиней, установлен диагноз - африканская чума свиней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Так, согласно оперативной информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области 6 октября 2016 г. были вынуждены забить две головы свиней в подсобном хозяйстве воинской части № 1060 (с. Чмыривка, Старобельский район, Луганская область).

"По результатам лабораторных исследований 07.01.2017 г. установлен диагноз на АЧС (отчет о результатах исследования № 000063 п.м./17 от 07.01.2017 г.)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, более 26 тыс. свиней уничтожили в 2016 году в Украине из-за АЧС.

Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21-м веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС", - отметил он.

Как сообщили в Ассоциации свиноводов, фермеры не получили около 40% компенсаций за АЧС.

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