Випадки АЧС зафіксовані у Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. В Луганській області зареєстровані випадки загибелі свиней, встановлено діагноз - африканська чума свиней, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
Так, відповідно до оперативної інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області 06 жовтня 2016 було вимушено забито дві голови свиней в підсобному господарстві військової частини № 1060 (с. Чмирівка, Старобільський район, Луганська область).
"За результатами лабораторних досліджень 07.01.2017 встановлено діагноз на АЧС (звіт про результати дослідження № 000063 п.м./17 від 07.01.2017)", - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.
Нагадаємо, більше 26 тис. свиней знищили у 2016 році в Україні через АЧС.
Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного - посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки. Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21-му столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.
Як повідомили в Асоціації свинарів, фермери не отримали близько 40% компенсацій через АЧС.