Винницкие таможенники предотвратили незаконный ввоз каннабиса на территорию Украины

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ВИННИЦА-КИЕВ. 28 января. УНН. По результатам обработки ориентирования, которое поступило из Службы безопасности Украины в Винницкой области, работниками таможенного поста "Днестр" Винницкой таможни ГФС, обнаружено бумажный сверток с измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожим на наркотическое средство (марихуану). Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ ГФС в Винницкой области.

У гражданина, который следовал из Республики Молдова в Украину, во время личного досмотра обнаружено бумажный сверток с измельченным веществом растительного происхождения зеленого цвета, похожим на наркотическое средство (марихуану), который находился в кармане куртки одетой на него, приблизительный вес с упаковкой 4,24 гр.

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Также, у другого гражданина Украины, который с ним следовал, обнаружено шприц объемом 5 куб с неизвестным веществом коричневого цвета (предварительно опий ацетилированный), который находился в кармане куртки одетой на него.

По этим фактам, Винницкой таможней ГФС в СБ Украины в Винницкой обл. направлено 2 сообщения о выявленных признаках уголовного преступления, предусмотренного ст. 305 УК Украины.

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