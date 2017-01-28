Вінницькі митники запобігли незаконному ввезенню канабісу на територію України
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 28 січня. УНН. За результатами опрацювання орієнтування, яке надійшло з СБ України у Вінницькій області, працівниками митного поста “Дністер” Вінницької митниці ДФС, виявлено паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на наркотичний засіб (марихуану). Про це УНН-Центр повідомили у ГУ ДФС у Вінницькій області.
У громадянина, який слідував з Республіки Молдова в Україну, під час особистого огляду виявлено паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на наркотичний засіб (марихуану), який знаходився в кишені куртки одягнутої на нього, приблизна вага з упаковкою 4,24 гр.
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Також, у іншого громадянина України, який з ним слідував, виявлено шприц об’ємом 5 куб.см з невідомою речовиною коричневого кольору (попередньо опій ацетильований), який знаходився в кишені куртки одягнутої на нього.
За цими фактами, Вінницькою митницею ДФС до СБ України у Вінницькій обл. направлено 2 повідомлення про виявлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України.