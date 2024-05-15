"Винниковская табачная фабрика" обратилась к Гетманцеву из-за обысков БЭБ

"Винниковская табачная фабрика" обратилась к Даниилу Гетманцеву из-за обысков БЭБ.

"Уважаемый Даниил Александрович,

Пользуясь случаем, выражаем Вам свое уважение и поддержку в борьбе с теневым рынком табачных изделий и, ознакомившись с Вашей публикацией о проведении следственных действий по всем табачным производителям на территории Украины и анонсом результатов таких следственных действий, хотели бы сообщить Вам следующее.

Да, действительно, со вчерашнего дня БЭБ проводит обыск в ООО "Винниковская табачная фабрика" с целью нахождения поддельных марок акцизного налога, немаркированной или неучетной табачной продукции, а также оборудования, на котором осуществляется производство нелегальных табачных изделий. Хотим добавить, что за этот год это уже второй раз.

Во время проведения таких следственных действий в т. ч и их продолжение сегодня ООО "Винниковская табачная фабрика" оказывает максимальное содействие в их проведении, предоставляет доступ ко всем без исключения своим территории, складских и производственных помещений.

Также сообщаем Вам, что в ООО "Винниковская табачная фабрика" нет нелегально изготовленных табачных изделий, поддельных марок акцизного налога и нелегального оборудования для их изготовления, о чем свидетельствуют обыски, проведенные БЭБ вчера и продолжены сегодня.

Вся продукция, оборудование и акцизные марки тщательно проверены следователями БЭБ и продолжают проверяться сегодня, им предоставлены все предусмотренные действующим законодательством Украины реестры и выписки по объектам обыска, все без исключения оборудование на обыскиваемой территории внесено и зарегистрировано в Едином государственном реестре оборудования для промышленного производства сигарет, учет и ведение которого осуществляет в электронном режиме Государственная налоговая служба Украины, все данное оборудование тщательно проверено и подтверждено, что оно не использовалось ни для какой противозаконной деятельности, на запросы БЭБ о подтверждении информации по объектам обыска ГНС предоставляет ответы о полном соответствии требованиям действующего законодательства Украины, регулирующего данную сферу публичных правоотношений.

Дополнительно хотим отметить, что наше предприятие осуществляет производство табачных изделий как для продажи на территории Украины, так и для экспорта, что подтверждается соответствующими контрактами, которые также предоставлены в распоряжение БЭБ, а именно поэтому в наших складских помещениях имеется продукция, которая маркирована украинскими марками акцизного образца и продукция, маркированная для экспорта в соответствии с требованиями контрактов ВЭД.

Кроме того, наша продукция экспортируется в такие страны мира как Турция, Кипр, ОАЭ, Ирак, Грузия, Канада, Словакия, Молдова, Иордания, - подтверждением чего является экспорт за пределы Украины только в 2023 году более 116,5 млн шт. сигарет.

Такая продукция была предметом неоднократных проверок ГНС, материалы и результаты которых также предоставлены в распоряжение БЭБ. Дополнительно следует особо подчеркнуть, что полностью непрерывные фактические проверки Государственной налоговой службы Украины в ООО "Винниковская табачная фабрика" продолжаются с сентября месяца 2023 года, подтверждением чего была встреча 14.05.2024 года работников БЭБ и ГНС в складском помещении.

Также хотим отметить о том, что в течение тяжелого военного 2023 года ООО "Винниковская табачная фабрика" уплатило в бюджет Украины более 7 млрд грн, - и мы нацелены на увеличение этого показателя и возлагаем надежды на уменьшение безумного и иногда безосновательного давления со стороны фискальных и правоохранительных органов

С уважением,

пресс-служба общества с ограниченной ответственностью

"ВИННИКОВСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА"".