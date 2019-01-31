Винничанка продавала девушек за границу по цене от 500 долларов

Правоохранители задержали гражданку Украины 1994 года рождения, которая действуя в сговоре с неустановленными особами, подбирала украинок для отправки их в другие страны для занятия проституцией. Девушек отправляли в Турцию, Арабские Эмираты и на Кипр. Как посредник задержанная получала от 500 до 3 тысяч долларов США за девушку.



Напомним, на Волыни ликвидировали трансграничный канал торговли людьми.



Ранее УНН соообщал, в центре Киева разоблачили два борделя.



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