Вінничанка продавала дівчат за кордон за ціною від 500 доларів

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КИЇВ. 31 січня. УНН.  У Вінницькій області затримали жінку, що продавала Українок в інші країни в секс-рабство. Про це УНН розповіли в правоохоронних органах.

Правоохоронці затримали громадянку України 1994 року народження, яка діючи в змові з невстановленими особами, підбирала українок для відправки їх в інші країни для заняття проституцією. Дівчат відправляли в Туреччину, Арабські Емірати і на Кіпр. Як посередник затримана отримувала від 500 до 3 тисяч доларів США за дівчину.

Нагадаємо, на Волині ліквідували транскордонний канал торгівлі людьми.

Раніше УНН соообщает, в центрі Києва викрили два борделя.

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