Вінничанка продавала дівчат за кордон за ціною від 500 доларів

Правоохоронці затримали громадянку України 1994 року народження, яка діючи в змові з невстановленими особами, підбирала українок для відправки їх в інші країни для заняття проституцією. Дівчат відправляли в Туреччину, Арабські Емірати і на Кіпр. Як посередник затримана отримувала від 500 до 3 тисяч доларів США за дівчину.



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