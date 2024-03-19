Винничанин заплатил три тысячи долларов за "горячий тур" в Молдову - ГПСУ

Винничанин заплатил 3000 долларов интернет-знакомому, который пообещал его тайно переправить в Молдову через Кучурганский лиман. Реализации плана помешали пограничники Белгород-Днестровского отряда, передает УНН.

Онлайн-игра насколько сблизила двух мужчин, что один из них даже пообещал обеспечить другому беспрепятственное попадание в соседнюю Молдову. Правда, не бесплатно, а за $3000. Ночью глава схемы должен был переправить своего "клиента", который предварительно поселился в гостинице приграничья, на лодке через Кучурганский лиман. - рассказали в ГПСУ.

Детали

По данным пресс-службы ГПСУ мужчины подружились вместе играя в онлайн-игры.

26-летний мужчина предложил своему 24-летнему интернет-знакомому из Винницкой области переправу в Молдову. За организацию "горячей путевки" хотел 3 тыс. долларов США. Винничанин согласившись с условиями договоренности, и прибыл в одно из сел приграничья, где поселился в гостинице.

С наступлением ночи организатор нелегального туризма должен был переправить своего "клиента" на лодке через Кучурганский лиман, однако пограничники их план заблаговременно разоблачили.

Оба "товарища" понесут ответственность: организатор - уголовную, "заказчик" - административную.

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В отношении "туроператора" направлено сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", а на "заказчика тура" составлен протокол по ч.1 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.