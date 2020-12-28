Выключайте гирлянды: правительство отменило льготные цены на электроэнергию с 1 января
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения с 1 января. И если сейчас цена на электроэнергию для населения составляет 90 копеек за первые 100 кВт-ч, то с 1 января 2020 она возрастет 1,68 грн за 1 кВт-ч. Соответствующее решение поддержали чиновники на сегодняшнем итоговом заседании, передает корреспондент УНН.
"Сейчас Минэнерго совместно с Нацкомиссией и другими участниками рынка электроэнергии нарабатывает усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электроэнергии в 2021 году на последующие годы", - сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
Также он отметил, что проект постановления предусматривает продление срока действия ПСЗ (спецобязательств на рынке электроэнергии) до 31 марта 2021 года, установление с 1 января 2021 года до 31 марта фиксированной цены в размере 1,68 грн за 1 кВт-ч для населения.
Добавим, что сейчас цена на электроэнергию для населения составляет 90 копеек за первые 100 кВт-час.
Напомним, Кабмин повысил стоимость электроэнергии для украинцев с нового года.