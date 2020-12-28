Вимикайте гірлянди: уряд скасував пільгові ціни на електроенергію з 1 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України відмінив пільгову ціну на електроенергію для населення з 1 січня. І якщо нині ціна на електроенергію для населення складає 90 копійок за перші 100 кВт-год, то з 1 січня 2020 року вона зросте 1,68 грн за 1 кВт-год. Відповідне рішення підтримали урядовці на сьогоднішньому підсумковому засіданні, передає кореспондент УНН.
“Наразі Міненерго спільно з Нацкомісією та іншими учасниками ринку електроенергії напрацьовує удосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електроенергії у 2021 році на наступних роках”, — сказав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.
Також він зазначив, що проект постанови передбачає продовження строку дії ПСЗ (спецзобов’язання на ринку електроенергії) до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксованої ціни в розмірі 1,68 грн за 1 кВт-год для населення.
Додамо, що наразі ціна на електроенергію для населення складає 90 копійок за перші 100 кВт-год.
Нагадаємо, Кабмін підвищив вартість електроенергії для українців з нового року.