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Вимикайте гірлянди: уряд скасував пільгові ціни на електроенергію з 1 січня

Київ • УНН

 • 20887 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України відмінив пільгову ціну на електроенергію для населення з 1 січня. І якщо нині  ціна на електроенергію для населення складає 90 копійок за перші 100 кВт-год, то з 1 січня 2020 року вона зросте 1,68 грн за 1 кВт-год. Відповідне рішення підтримали урядовці на сьогоднішньому підсумковому засіданні, передає кореспондент УНН.

Вимикайте гірлянди: уряд скасував пільгові ціни на електроенергію з 1 січня

“Наразі Міненерго спільно з Нацкомісією та іншими учасниками ринку електроенергії напрацьовує удосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електроенергії у 2021 році на наступних роках”, — сказав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Також він зазначив, що проект постанови передбачає продовження строку дії ПСЗ (спецзобов’язання на ринку електроенергії) до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксованої ціни в розмірі 1,68 грн за 1 кВт-год для населення.

Додамо, що наразі ціна на електроенергію для населення складає 90 копійок за перші 100 кВт-год.

Нагадаємо, Кабмін підвищив вартість електроенергії для українців з нового року.

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