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Требование 2,5 млн долларов за должность нардепа: суд отпустил под личное обязательство руководителя партии "Наш край" Мазурчака

Требование 2,5 млн долларов за должность нардепа: суд отпустил под личное обязательство руководителя партии "Наш край" Мазурчака

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Печерский районный суд Киева применил к одному из руководителей партии “Наш край” Александру Мазурчаку меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура планирует оспорить это решение. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата

“Суд избрал подозреваемому личное обязательство с рядом процессуальных обязанностей. Поскольку прокурор в судебном заседании настаивал на более строгом мере пресечения, сторона обвинения будет обжаловать это решение. Что же касается самого подозрения, то суд признал его обоснованным. Следствие в производстве продолжается”, — сообщила Максимец.

Детали

По ее словам, на Мазурчака возложили ряд обязанностей, среди которых, в частности:

· прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или к суду в определенное время

· не отлучаться за границы Киева без разрешения следователя, прокурора или суда

· сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего проживания и в случае трудоустройства об изменении работы

· сдать на хранения свой паспорт для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и вьезд в Украину

· носить электронное средство контроля.

Кроме того, в партии “Наш Край” сообщили, что прокуратура просила другую меру пресечения — заключение под стражу с альтернативой залога в 36 млн грн.

“Печерский суд Киева освободил из-под стражи одного из руководителей партии „Наш край“ Александра Мазурчака, которого ранее громко задержали”, — добавили в партии.

Дополнение

9 июня сообщалось, что в Киеве задержали руководителей партии “Наш край”, которые требовали 2,5 млн долларов за внесение лица в избирательный список.

Добавим

По данным СБУ, председатель одной из политпартий и руководитель ее территориальной ячейки решили заранее “подготовиться” к следующим парламентским выборам и продать якобы “проходное” место в своем списке. Свои услуги они оценили в 2,5 млн долларов.

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