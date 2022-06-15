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Вимагання 2,5 млн доларів за посаду нардепа: суд відпустив під особисте зобов’язання керівника партії “Наш край” Мазурчака

Вимагання 2,5 млн доларів за посаду нардепа: суд відпустив під особисте зобов’язання керівника партії “Наш край” Мазурчака

Київ • УНН

 • 84149 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Печерський районний суд Києва застосував до одного з керівників партії “Наш край” Олександра Мазурчака запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура планує оскаржити це рішення. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Цитата

“Суд обрав підозрюваному особисте зобов’язання з низкою процесуальних обов’язків. Оскільки прокурор у судовому засіданні наполягав на більш суворому запобіжному заході, сторона обвинувачення буде оскаржувати це рішення. Що ж стосується самої підозри, то суд визнав її обґрунтованою. Слідство у провадженні триває”, — повідомила Максимець.

Деталі

За її словами, на Мазурчака поклали низку обов’язків, серед яких, зокрема:

· прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або до суду у визначений час

· не відлучатися за межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду

· повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого проживання та у випадку працевлаштування про зміну роботи

· здати на зберігання свій паспорт для виїзду закордон та інші документи, які дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну

· носити електронний засіб контролю.

Окрім того, у партії “Наш Край” повідомили, що прокуратура просила інший запобіжний захід — взяття під варту із альтернативою застави у 36 млн грн.

“Печерський суд Києва звільнив з-під варти одного з керівників партії „Наш край“ Олександра Мазурчака, якого раніше гучно затримали”, — додали в партії.

Доповнення

9 червня повідомлялося, що у Києві затримали керівників партії “Наш край”, які вимагали 2,5 млн доларів за внесення особи до виборчого списку.

Додамо

За даними СБУ, голова однієї з політпартій та керівник її територіального осередку вирішили заздалегідь “підготуватися” до наступних парламентських виборів і продати нібито “прохідне” місце у своєму списку. Свої послуги вони оцінили у 2,5 млн доларів.

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