Изъятие Модрича не помешало "Реалу" победить на старте Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В матче стартового тура испанской Примеры "Сельта" из Виго принимала мадридский "Реал". Встреча на стадионе "Балаидос" и оказалась результативной для гостей - 3:1 в их пользу, информирует УНН.
Открыв счет на 12 минуте (автор гола Бензема), с 56 минуты “галктикос” остались в меньшинстве. 33-летний хорват получил прямую красную карточку за фол на хавбеку “Сельты” Денис Суарес.
Однако изъятие не помешало отличиться позже Тони Кроос и Лукасу. В компенсированное время гол-престижа оформил Лосада.
Примечательно, что Модрич впервые получил прямую красную карточку за 16-летнюю карьеру. Ранее полузащитник лишь однажды был удален с поля — в ответном матче за Суперкубок Испании в 2014 году с мадридским “Атлетико” он получил две желтые карточки.
Заметим, что во 2-м туре элитного дивизиона испанского чемпионата “Реал” на своем поле сыграет с “Вальядолидом” за который на правах аренды выступает их вратарь Андрей Лунин.