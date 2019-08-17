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Вилучення Модріча не завадило "Реалу" перемогти на старті Прімери

Вилучення Модріча не завадило "Реалу" перемогти на старті Прімери

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У матчі стартового туру іспанської Прімери “Сельта” з Віго приймала мадридський “Реал”. Зустріч на стадіоні “Балаідос” і виявилася результативною для гостей — 3:1 на їх користь, інформує УНН.

Відкривши рахунок на 12 хвилині (автор голу Бензема), з 56 хвилини “галктікос” залишились у меншості. 33-річний хорват отримав пряму червону картку за фол на хавбеку “Сельти” Денісі Суаресі.

Однак вилучення не завадило відзначитися пізніше Тоні Кроосу та Лукасу. В компенсований час гол-престижу оформив Лосада.

Примітно, що Модріч вперше отримав пряму червону картку за 16-річну кар’єру. Раніше півзахисник лише одного разу був видалений з поля — у матчі-відповіді за Суперкубок Іспанії в 2014 році з мадридським “Атлетіко” він отримав дві жовті картки.

Зауважимо, що у 2-му турі елітного дивізіону іспанського чемпіонату “Реал” на своєму полі зіграє з “Вальядолідом” за який на правах оренди виступає їх воротар Андрій Лунін.

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