Вилучення Модріча не завадило "Реалу" перемогти на старті Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У матчі стартового туру іспанської Прімери “Сельта” з Віго приймала мадридський “Реал”. Зустріч на стадіоні “Балаідос” і виявилася результативною для гостей — 3:1 на їх користь, інформує УНН.
Відкривши рахунок на 12 хвилині (автор голу Бензема), з 56 хвилини “галктікос” залишились у меншості. 33-річний хорват отримав пряму червону картку за фол на хавбеку “Сельти” Денісі Суаресі.
Однак вилучення не завадило відзначитися пізніше Тоні Кроосу та Лукасу. В компенсований час гол-престижу оформив Лосада.
Примітно, що Модріч вперше отримав пряму червону картку за 16-річну кар’єру. Раніше півзахисник лише одного разу був видалений з поля — у матчі-відповіді за Суперкубок Іспанії в 2014 році з мадридським “Атлетіко” він отримав дві жовті картки.
Зауважимо, що у 2-му турі елітного дивізіону іспанського чемпіонату “Реал” на своєму полі зіграє з “Вальядолідом” за який на правах оренди виступає їх воротар Андрій Лунін.