Уилл Смит вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Американский актер Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, немецкий режиссер Марен Аде и итальянский режиссер Пауло Сорентино вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля, передает УНН со ссылкой на Variety.
Они присоединились к Джессики Чейстейн, которая также войдет в состав жюри. Возглавлять жюри фестиваля будет испанский режиссер Педро Альмодавр. В определении лауреатов также примут участие французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук и французский композитор Габриэль Яред.
Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.
Как сообщал УНН, фильм украинского режиссера вошел в основную программу Каннского фестиваля.