Уилл Смит вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля

Они присоединились к Джессики Чейстейн, которая также войдет в состав жюри. Возглавлять жюри фестиваля будет испанский режиссер Педро Альмодавр. В определении лауреатов также примут участие французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук и французский композитор Габриэль Яред.

Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Как сообщал УНН, фильм украинского режиссера вошел в основную программу Каннского фестиваля.