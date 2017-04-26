Вілл Сміт увійшов до складу журі Каннського кінофестивалю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Американський актор Вілл Сміт, китайська актриса Фань Бінбін, німецький режисер Марен Аде й італійський режисер Пауло Сорентино увійшли до складу журі Каннського кінофестивалю, передає УНН з посиланням на Variety.
Вони приєдналися до Джесіки Чейстейн, яка також увійде до складу журі. Очолювати журі фестивалю буде іспанський режисер Педро Альмодавр. У визначенні лауреатів також візьмуть участь французька актриса Аньєс Жауї, південнокорейський режисер Пак Чхан Ук і французький композитор Габріель Яред.
Каннський кінофестиваль пройде з 17 по 28 травня.
Як повідомляв УНН, фільм українського режисера увійшов до основної програми Каннського фестивалю.