Вілл Сміт увійшов до складу журі Каннського кінофестивалю

Вони приєдналися до Джесіки Чейстейн, яка також увійде до складу журі. Очолювати журі фестивалю буде іспанський режисер Педро Альмодавр. У визначенні лауреатів також візьмуть участь французька актриса Аньєс Жауї, південнокорейський режисер Пак Чхан Ук і французький композитор Габріель Яред.

Каннський кінофестиваль пройде з 17 по 28 травня.

Як повідомляв УНН, фільм українського режисера увійшов до основної програми Каннського фестивалю.