Разоблачена схема использования имущества вуза ГФС на более чем 11 млн грн

Как сообщается, кассационный суд в составе Верховного Суда 20 ноября 2019 года согласился с доводами прокуратуры, оставил без изменений решение хозяйственного суда Киевской области и Северного апелляционного хозяйственного суда. Этими решениями признан недействительным договор аренды государственного имущества Университета Государственной фискальной службы Украины и взыскано в доход государства почти 2 млн грн.

"Сейчас судами всех инстанций удовлетворены в целом 6 исков прокурора о признании недействительными договоров аренды и взыскании в доход государства всей арендной платы, полученной от незаконных сделок с государственным имуществом, которое находилось в безвозмездном пользовании Университета Государственной фискальной службы Украины на общую сумму более 11 млн грн" , - говорится в сообщении.

В безвозмездном использовании Университета Государственной фискальной службы Украины находилось государственное имущество - реабилитационно-оздоровительный комплекс "Сосновый бор", который использовался для обеспечения студентов общежитием.

"Однако это имущество незаконно выбыло из государственной собственности в пользу частного учреждения - Ирпенская финансово-юридическая академия, учредителями которой являются родственники бывшего ректора государственного высшего учебного заведения", - отмечается в сообщении.

Также после получения в собственность объекта образования частное учебное заведение передало его в аренду государственному учебному заведению, которым выплачено более 13 млн грн арендных платежей. Сейчас объект возвращен в государственную собственность и поскольку такие договоры аренды противоречили интересам государства, прокурор обратился с исками в суд.

"В настоящее время судебное разбирательство еще одного иска прокурора о взыскании незаконной арендной платы продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве будут судить банду, которая подозревается в том, что незаконным путем завладела объектами недвижимости на сумму более 18 млн гривен.