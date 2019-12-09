Викрито схему використання майна вишу ДФС на понад 11 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Викрито схему незаконного використання майна Університету Державної фіскальної служби України та повернуто понад 11 млн грн, безпідставно стягнутих за оренду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
Як повідомляється, касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 20 листопада 2019 року погодився із доводами прокуратури, залишив без змін рішення господарського суду Київської області та Північного апеляційного господарського суду. Цими рішеннями визнано недійсним договір оренди державного майна Університету Державної фіскальної служби України та стягнуто у дохід держави майже 2 млн грн.
"Наразі судами усіх інстанцій задоволено назагал 6 позовів прокурора про визнання недійсними договорів оренди та стягнення у дохід держави всієї орендної плати, отриманої від незаконних оборудок із державним майном, яке перебувало у безоплатному користуванні Університету Державної фіскальної служби України на загальну суму понад 11 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У безоплатному використанні Університету Державної фіскальної служби України перебувало державне майно - реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір", який використовувався для забезпечення студентів гуртожитком.
"Однак це майно незаконно вибуло з державної власності на користь приватної установи – Ірпінська фінансово-юридична академія, засновниками якої є родичі колишнього ректора державного вищого навчального закладу", - зазначається в повідомленні.
Також після отримання у власність об’єкта освіти приватний навчальний заклад передав його в оренду державному навчальному закладу, яким сплачено понад 13 млн грн орендних платежів. Наразі об’єкт повернуто до державної власності і оскільки такі договори оренди суперечили інтересам держави, прокурор звернувся з позовами до суду.
"На даний час судовий розгляд ще одного позову прокурора щодо стягнення незаконної орендної плати триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві судитимуть банду, яка підозрюється у тому, що незаконним шляхом заволоділа об’єктами нерухомості на суму понад 18 млн гривень.