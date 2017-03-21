Похищенные картины Ван Гога вернули в музей в Амстердаме

"Они (картины - ред.) вернулись", - сказал директор музея Аксель Рюгер, назвав их возвращения особым событием в истории музея.

Как отмечается, это картины "Вид на море в Схевенинген" (1882) и "Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене" (1884/85).

Генерал итальянской финансовой полиции сообщил, что картины было нелегко найти. Две картины были завернуты в хлопчатобумажные простыни, сложенные в коробку и спрятаны за стеной в туалете. После этого грабитель ночью влез в окно музея и похитил полотна. Картины нашли на ферме близ Неаполя.

Министр внутренних дел Италии Анджелино Альфано заявил, что картины в списке ФБР входят в 10-ку лучших "художественных" преступлений.

Отмечается, что во время похищения картины вынули из рам и сейчас у них есть некоторые признаки повреждений, поскольку их, очевидно, долгое время хранили в неподходящих условиях. В целом, несмотря на опасения работников музея, состояние картин оценивается как достаточно хорошее.

Отмечается, что эксперты музея даже отправлялись в Италию, чтобы проверить подлинность работ.

"Два маленьких произведения не очень известные работы Ван Гога, но тем не менее важные для коллекции музея", - добавил директор музея.

Также директор заверил, что сейчас картины в полной безопасности.

Напомним, 17 февраля 2017 года сотрудники посольства России в Хорватии обнаружили в одном из местных музеев 10 картин российского художника Николая Рериха , которые считались утерянными.