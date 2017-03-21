Викрадені картини Ван Гога повернули у музей в Амстердамі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Дві картини відомого нідерландського художника Вінсента Ван Гога, викрадені у 2002 році, повернуті в музей Ван Гога в Амстердамі, передає УНН з посиланням на Independent.
“Вони (картини — ред.) повернулися,” — сказав директор музею Аксель Рюгер, назвавши їх повернення особливою подією в історії музею.
Як зазначається, це картини “Вид на море у Схевенінген” (1882) і “Паства виходить з реформістської церкви в Ньюнені” (1884/85).
Генерал італійської фінансової поліції повідомив, що картини було нелегко знайти. Дві картини були загорнуті у бавовняні простирадла, складені в коробку і заховані за стіною в туалеті. Після цього грабіжник вночі вліз у вікно музею і викрав полотна. Картини знайшли на фермі поблизу Неаполя.
Міністр внутрішніх справ Італії Анджеліно Альфано заявив, що картини в списку ФБР входять до 10-ки кращих "мистецьких" злочинів.
Відзначається, що під час викрадення картини вийняли з рам і зараз у них є деякі ознаки ушкоджень, оскільки їх, очевидно, довгий час зберігали в невідповідних умовах. У цілому, попри побоювання працівників музею, стан картин оцінюється як досить гарний.
Зазначається, що експерти музею навіть відправлялись в Італію, щоб перевірити справжність робіт.
“Два маленькі твори не дуже відомі роботи Ван Гога, але тим не менш важливі для колекції музею”, — додав директор музею.
Також директор запевнив, що наразі картини в повній безпеці.
Нагадаємо, 17 лютого 2017 року співробітники посольства Росії в Хорватії виявили в одному з місцевих музеїв 10 картин російського художника Миколи Реріха, які вважалися загубленими.