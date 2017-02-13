Выброшенный из окна седьмого этажа трехлетний мальчик умер в больнице

"Чуда не произошло. Моментальная реакция полиции, профессионализм врачей скорой и реаниматологов только отсрочили смерть. Приносим искренние соболезнования родственникам малыша ", - говорится в сообщении.

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Официально информация не подтверждена.

Напомним, на Позняках в Киеве 31-летняя женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, двух кошек и совершила самоубийство.