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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 43292 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Викинутий з вікна сьомого поверху трирічний хлопчик помер у лікарні

Київ • УНН

 • 15088 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Трирічний Ваня, викинутий матір’ю вчора 12 лютого зранку з сьомого поверху в Києві, помер у реанімації 7-ї лікарні. Про це повідомили на сторінці в Facebook dtp.kiev.ua, передає УНН.

Викинутий з вікна сьомого поверху трирічний хлопчик помер у лікарні

“Дива не сталося. Моментальна реакція поліції, професіоналізм лікарів швидкої та реаніматологів лише відстрочили смерть. Приносимо щирі співчуття родичам малюка,” — йдеться в повідомленні.

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Офіційно інформація не підтверджена.

Нагадаємо, на Позняках у Києві 31-річна жінка викинула з вікна сьомого поверху дитину, двох котів і скоїла самогубство.

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