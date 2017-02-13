Викинутий з вікна сьомого поверху трирічний хлопчик помер у лікарні

“Дива не сталося. Моментальна реакція поліції, професіоналізм лікарів швидкої та реаніматологів лише відстрочили смерть. Приносимо щирі співчуття родичам малюка,” — йдеться в повідомленні.

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Офіційно інформація не підтверджена.

Нагадаємо, на Позняках у Києві 31-річна жінка викинула з вікна сьомого поверху дитину, двох котів і скоїла самогубство.