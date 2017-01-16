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Воспитанники Мариупольской школы-интерната посетили Дом Правительства

Воспитанники Мариупольской школы-интерната посетили Дом Правительства

Киев • УНН

 • 7241 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с воспитанниками Мариупольской школы-интерната I-II ступеней №2 Донецкого областного совета, которые в понедельник пришли в Дом правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Я очень рад сегодня приветствовать вас в этом зале. Для каждого человека, а вы знаете это особенно свой родной край, свой дом очень важны. Украина - это наш родной дом, где мы родились, где мы растем, где мы будем успешны и каждый из вас тоже. Мы очень хотим, чтобы на нашей земле был мир. И мы как взрослые хотим, чтобы вы были счастливы, чтобы вы улыбались, чтобы вы имели хорошее образование, здоровье, чтобы ваши глаза не были расстроены. Это есть важно для всех для нас. Пусть этот год принесет каждому из вас частичку человеческого тепла", - обратился В.Гройсман к своим гостям.

Детям показали зал, где проходят заседания Кабинета Министров Украины, и рассказали о работе Правительства. Сидя в креслах министров, дети смогли почувствовать себя высшими высокопоставленными лицами страны.

Кроме того, воспитанники школы-интерната продекламировали стихи.

Экскурсия воспитанников школы-интерната продлится два дня, в течение которых дети посетят музей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожарную часть Главное управления Национальной полиции, пересмотрят шоу в Киевском дельфинарии и увидят главную елку страны на Софийской площади, которую специально было принято решение закрыть только после ее посещения воспитанниками Мариупольского интерната.

Как сообщал УНН, представители национальной скаутской организации "Пласт" в среду впервые передали Вифлеемский огонь мира в Кабинет министров Украины.

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