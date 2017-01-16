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Вихованці Маріупольської школи-інтернату відвідали Будинок Уряду

Вихованці Маріупольської школи-інтернату відвідали Будинок Уряду

Київ • УНН

 • 7242 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із вихованцями Маріупольської школи-інтернату І-ІІ ступенів №2 Донецької обласної ради, які у понеділок завітали до Будинку Уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

"Я дуже радий сьогодні вітати вас у цій залі. Для кожної людини, а ви знаєте це особливо, свій рідний край, своя домівка є дуже важливою. Україна - це наш рідний дім, де ми народилися, де ми зростаємо, де ми будемо успішні і кожен з вас теж. Ми дуже хочемо, щоб на нашій землі був мир. І ми як дорослі хочемо, щоб ви були щасливими, щоб ви усміхалися, щоб ви мали гарну освіту, здоров'я, щоб ваші очі не були засмучені. Це є важливо для усіх для нас. Нехай цей рік принесе кожному з вас частинку людського тепла", - звернувся В.Гройсман до своїх гостей.

Дітям показали залу, де відбуваються засідання Кабінету Міністрів України, та розповіли про роботу Уряду. Сидячи у кріслах міністрів, діти змогли відчути себе вищими високопосадовцями країни.

Крім того, вихованці школи-інтернату продекламували вірші.

Екскурсія вихованців школи-інтернату триватиме два дні, протягом яких діти відвідають музей Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежну частину та головне управління Національної поліції, переглянуть шоу в Київському дельфінарії та побачать головну ялинку країни на Софійській площі, яку спеціально було прийнято рішення закрити лише після її відвідин вихованцями Маріупольського інтернату.

Як повідомляв УНН, представники національної скаутської організації "Пласт" у середу вперше передали Вифлеємський вогонь миру до Кабінету міністрів України.

Українські Національні Новини

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