Воспитанник "Динамо" пополнил состав ПФК "Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Профессиональный футбольный клуб "Львов" усилился игроком линии защиты Сергеем Люлькой, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
29-летний футболист подписал годичный контракт с львовским клубом. Игрок будет выступать за "сине-золотых львов" под 90 номером.
Справка: новичок "Львов" - опытный фулбек-универсал, который может закрыть как левый, так и правый фланги, и одинаково хорошо владеет обеими ногами.
Люлька является воспитанником киевского "Динамо". В своей профессиональной карьере игрок также выступал за ужгородской "Говерлу", одесский "Черноморец", черниговскую "Десну", а также словацкий "Слован".
На счету Люльки - более десятка матчей за молодежную и юношеские сборные команды Украины разных возрастов.