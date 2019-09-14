Вихованець "Динамо" поповнив склад ПФК "Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Професійний футбольний клуб "Львів" підсилився гравцем лінії захисту Сергієм Люлькою, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
29-річний футболіст підписав річний контракт із львівським клубом. Гравець виступатиме за "синьо-золотих левів" під 90 номером.
Довідка: новачок "Львова" – досвідчений фулбек-універсал, який може закрити як лівий, так і правий фланги, і однаково добре володіє обома ногами.
Люлька є вихованцем київського "Динамо". У своїй професіональній кар’єрі гравець також виступав за ужгородську "Говерлу", одеський "Чорноморець", чернігівську "Десну", а також словацький "Слован".
На рахунку Люльки – більше десятка матчів за молодіжну та юнацькі збірні команди України різних вікових категорій.