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Вихованець "Динамо" поповнив склад ПФК "Львів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Професійний футбольний клуб "Львів" підсилився гравцем лінії захисту Сергієм Люлькою, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

29-річний футболіст підписав річний контракт із львівським клубом. Гравець виступатиме за "синьо-золотих левів" під 90 номером.

Довідка: новачок "Львова" – досвідчений фулбек-універсал, який може закрити як лівий, так і правий фланги, і однаково добре володіє обома ногами.

Люлька є вихованцем київського "Динамо". У своїй професіональній кар’єрі гравець також виступав за ужгородську "Говерлу", одеський "Чорноморець", чернігівську "Десну", а також словацький "Слован".

На рахунку Люльки – більше десятка матчів за молодіжну та юнацькі збірні команди України різних вікових категорій.

Українські Національні Новини

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