Выход из россии после вторжения рф в Украину обошелся иностранным компаниям в 107 млрд долл. - Reuters

Выход корпораций из россии после ее вторжения в Украину в 2022 году обошелся иностранным компаниям в более 107 миллиардов долларов в виде списаний и упущенной выгоды, со ссылкой на анализ документов и отчетов компаний сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Объем потерь увеличился на одну треть с момента последнего подсчета в августе прошлого года.

"Поскольку российское вторжение продолжается на фоне слабой военной помощи Запада, а детализированность режимов западных санкций увеличивается, компании, которые все еще стремятся выйти из россии, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены мириться с большими списаниями и потерями", - сказал Ян Месси, глава отдела корпоративной разведки по Европе, Ближнему Востоку и Африке консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM.

путин, который только что обеспечил переизбрание через победу, которую многие осуждают на Западе как несправедливую и недемократическую, теперь имеет обновленный мандат на дальнейшую изоляцию от Запада, в том числе через дополнительные конфискации активов и политическое давление, добавил Месси.

москва требует скидки не менее 50% при продаже иностранных активов и постоянно ужесточает требования к выходу, часто принимая номинальную плату лишь в один рубль.

"В этом году было объявлено продажи активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International и Yandex NV, на общую сумму почти 10 миллиардов долларов США и со скидками до 90%. На прошлой неделе компания Danone заявила, что получила разрешения регуляторных органов на продажу своих российских активов, понеся общие убытки в 1,3 миллиарда долларов", - пишет издание.

Как сообщается, "вышли около 1000 компаний". Австрийский производитель кирпича Wienerberger, как сообщается, продал свои российские заводы и ушел с рынка.

Тем не менее, согласно анализу Йельской школы менеджмента, "сотни компаний, в том числе французский ритейлер Auchan и Benetton, все еще работают или приостановили деятельность".

Российский указ 2022 года запрещает инвесторам из "недружественных" стран - тех, которые ввели санкции против россии за ее войну против Украины, - продавать акции ключевых энергетических проектов и банков без одобрения президента.

Между тем, многие производители товаров повседневного спроса и потребительских товаров воздерживаются от полного выхода из россии, аргументируя это тем, что обычные люди в рф полагаются на их продукцию.

"К компаниям, которые все еще работают или ведут бизнес в россии, входят Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever и Reckitt. Другие, в частности Intesa Sanpaolo, сталкиваются с бюрократическими преградами, пытаясь уйти", - пишет издание.

Дополнение

После российского вторжения западные страны заморозили около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов банка россии. Германия национализировала завод Gazprom Germania, переименовав его в Sefe, и поместила НПЗ "роснефти" в Шведте под опеку Германии.

россия пообещала принять меры в ответ на предложения ЕС о перераспределении миллиардов евро в виде процентов, полученных от ее замороженных активов, предупредив о катастрофических последствиях и заявив, что любая попытка забрать ее капитал или проценты является "бандитизмом". Западные банки также обеспокоены судебными исками, которые может повлечь любая конфискация, указывает издание.

"У россии нет западных активов, которые можно было бы считать безопасными или защищенными, пока кремль продолжает вести войну", - сказал Месси.

"москва уже взяла под временный контроль активы, принадлежащие нескольким западным компаниям, включая Fortum, Carlsberg, OMV и Uniper", - отмечает издание.

Одно из российских государственных информагентств подсчитало, что Запад якобы потеряет активы и инвестиции на сумму не менее 288 миллиардов долларов, если москва примет ответные меры. Цифры основываются на данных, которые, по данным росСМИ, показывают, что прямые инвестиции ЕС, стран "Группы семи", Австралии и Швейцарии в российскую экономику по итогам 2022 года составили 288 млрд долл. Reuters не смогло проверить данные.

При этом жесткий подход москвы, отмечает издание, наносит вред россии.

Юрист Джереми Цукер, эксперт по санкциям, заявил, что удивительно большое количество клиентов его фирмы из разных отраслей решили полностью покинуть россию и, вероятно, не захотят возвращаться даже после окончания военных действий.

В результате значительные технологии покинули страну, и россия, возможно, больше не сможет поддерживать некоторые высокотехнологичные производства, сказал глава практики по национальной безопасности американской юридической фирмы Dechert Цукер.

"Это, безусловно, свидетельствует о значительной степени ущерба экономике", - сказал он.

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